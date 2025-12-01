Aversa lancia Uniti nello Sport | il progetto candidato alla manifestazione regionale 2025 2026

Teleclubitalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Aversa presenta il progettoUniti nello Sport” alla Manifestazione di Interesse promossa dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Un risultato importante, frutto di un lavoro costante portato avanti dall’Area Sport dell’Ente, dall’assessore agli eventi sportivi Giovanni Tirozzi e dal consigliere comunale Ivan Giglio. Sport come educazione, inclusione, benessere Il progetto “Uniti nello . L'articolo Aversa lancia “Uniti nello Sport”: il progetto candidato alla manifestazione regionale 20252026 Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

