Aversa lancia Uniti nello Sport | il progetto candidato alla manifestazione regionale 2025 2026
Il Comune di Aversa presenta il progetto "Uniti nello Sport" alla Manifestazione di Interesse promossa dall'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Un risultato importante, frutto di un lavoro costante portato avanti dall'Area Sport dell'Ente, dall'assessore agli eventi sportivi Giovanni Tirozzi e dal consigliere comunale Ivan Giglio. Sport come educazione, inclusione, benessere Il progetto "Uniti nello Sport".
