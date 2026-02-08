Dopo una partita combattuta, l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano si prende una vittoria importante contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia, vincendo 3-1. La squadra ha giocato con determinazione, chiudendo il match senza lasciare spazio alle insicurezze. Ora il cammino prosegue, ma la vittoria di oggi dà fiducia e carica in vista dei prossimi appuntamenti.

Un incontro decisivo ha visto l’omag-mt san giovanni in marignano imporsi con autorità su bartoccini-mc restauri perugia, chiudendo il punteggio sul 3-1 al termine di una gara intensa e molto equilibrata fin dall’inizio. Il risultato riflette una prova di gruppo collettiva, giocata con pazienza e una gestione lucida che ha premiato l’organizzazione e lo spirito di squadra della formazione di casa. L’incontro è stato caratterizzato dall’altissimo turnover di intensità e dalla necessità di evitare errori gratuiti, soprattutto all’esordio. Il primo set ha mostrato segnali di010 difficoltà, ma la squadra ha saputo reagire con calma, mantenendo la concentrazione e una linea collettiva che ha guidato i successivi passaggi chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Una vittoria importante, ma il cammino continua

