Milan Futuro Sala | Gruppo come una seconda famiglia Questo è importante per il cammino
Dopo la vittoria contro la Castellanzese, Emanuele Sala ha sottolineato l’importanza del gruppo, paragonandolo a una seconda famiglia. Le sue parole riflettono l’atmosfera di coesione e determinazione che caratterizza il percorso del Milan Futuro, evidenziando il ruolo fondamentale dello spirito di squadra nel raggiungimento degli obiettivi.
Dopo la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, il giovane Emanuele Sala ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita. Pianetamilan.it
Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto
Milan Futuro-Brusaporto 1-1: Siani su rigore pareggia il gol di Sia - Brusaporto di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Sei calciatori di Milan Futuro convocati per la Supercoppa a Riad: c'è Ibra Jr - Il Milan è partito alla volta di Riad, luogo che ha portato l'unica soddisfazione della scorsa stagione: la vittoria in Supercoppa Italiana. milannews.it
Il Milan deve puntare su di lui per il futuro - facebook.com facebook
@AntoVitiello: Some players from Milan Futuro have been called up for the Supercoppa Italiana: Dutu (Milan Futuro), Sala (Milan Primavera), Borsani (Milan Primavera), Ibra (Milan Futuro), Pittarella (Milan Futuro) and Vladimirov (Milan Futuro). x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.