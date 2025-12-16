Dopo la vittoria contro la Castellanzese, Emanuele Sala ha sottolineato l’importanza del gruppo, paragonandolo a una seconda famiglia. Le sue parole riflettono l’atmosfera di coesione e determinazione che caratterizza il percorso del Milan Futuro, evidenziando il ruolo fondamentale dello spirito di squadra nel raggiungimento degli obiettivi.

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Sala: “Gruppo come una seconda famiglia. Questo è importante per il cammino”

Dopo la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, il giovane Emanuele Sala ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita. Pianetamilan.it

