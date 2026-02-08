una rivoluzione difficile senza climatizzatori

Mauro Tosi, dirigente dell’istituto Marie Curie, commenta la proposta di accorciare le vacanze estive. Tosi spiega che, a suo avviso, prima di tutto bisogna valorizzare il ruolo educativo della scuola. La sua opinione resta personale, ma sottolinea l’importanza di questo aspetto prima di valutare altre soluzioni.

Mauro Tosi, dirigente scolastico dell’istituto Marie Curie, che idea si è fatto sulla proposta che mira ad accorciare le vacanze scolastiche estive? "La mia idea, fermo restando che io parlo a titolo puramente personale, è che prima di tutto bisogna puntare sul valore educativo della scuola, poi fare altre valutazioni. Ad oggi mancano riferimenti normativi per decidere. Ci sono proposte che si muovono a largo spettro su un terreno non supportato da un quadro normativo". Quale strada si potrebbe intraprendere? "C’è una normativa nazionale che vincola il numero minimo di validità di giorni di lezione per anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

