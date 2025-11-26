Un Posto al Sole anticipazioni 27 novembre | arriva il giorno dell' udienza per Roberto Ferri
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. La soap torna con il consueto appuntamento, in onda dal lunedì al venerdì, con nuovi episodi: in quello di giovedì 27 novembre arriverà un giorno molto importante per Roberto Ferri, l'attesa udienza. E proprio adesso che Gennaro Gagliotti sembra debole, Ferri rimpiange di aver patteggiato. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
