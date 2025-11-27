Ultim’ora Juve Vlahovic fatto fuori | annuncio bomba!

Arrivano pessime notizie per tutti i sostenitori di Dusan Vlahovic: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Dopo la panchina contro il Bodo Glimt in Champions League, Dusan Vlahovic è pronto a tornare titolare al centro dell’attacco della Juve. Il centravanti serbo era stato risparmiato martedì sera nel gelo norvegese e nelle scorse ore aveva fatto tremare i tifosi per un affaticamento, ma non sembra nulla di grave e sabato sera sarà regolarmente a disposizione di Spalletti. Nonostante le reti di Openda e David in Coppa, al momento Vlahovic appare in vantaggio sugli altri per iniziare dal 1?: il nuovo allenatore della Juve crede tantissimo nell’ex Fiorentina ed è convinto che proprio dai suoi gol possa partire la riscossa della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ultim’ora Juve, Vlahovic fatto fuori: annuncio bomba!

