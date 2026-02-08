Ultimo Jacqueline e Paolillo | crisi e smentite a distanza il gossip infiamma il web e Verissimo fa luce

Il gossip tra Ultimo, Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo e Matteo Paolillo infiamma il web. Ultimo smentisce le voci sulla crisi con Jacqueline, mentre l’attore Paolillo si lascia andare a parole che alimentano i rumors. A “Verissimo” si cerca di fare chiarezza, ma le indiscrezioni continuano a girare senza sosta.

Il mondo dello spettacolo italiano è scosso da un intricato groviglio di voci e indiscrezioni che coinvolge il cantante Ultimo, l’influencer Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo e l’attore Matteo Paolillo. La vicenda, esplosa a seguito di rivelazioni pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha visto una rapida escalation di smentite, conferme parziali e un silenzio carico di significato da parte dei diretti interessati, alimentando un clima di speculazione che ha raggiunto il suo culmine con le recenti dichiarazioni di Paolillo a “Verissimo”. Tutto è iniziato a gennaio, quando Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione di una crisi tra Ultimo e Jacqueline, attribuendola a un presunto tradimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Recentemente, Jacqueline Di Giacomo è stata al centro di voci di gossip riguardanti un presunto tradimento da parte di Ultimo, dopo la nascita del loro figlio Enea.

Ultimamente si sono fatte insistenti le voci di tensioni tra Ultimo e Jacqueline.

