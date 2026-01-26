Ultimamente si sono fatte insistenti le voci di tensioni tra Ultimo e Jacqueline. Ora, un’indiscrezione suggerisce che, durante le riprese di

I due neo genitori sembravano più uniti, ma un dettaglio emerso nelle ultime ore cambia tutto: sul set di Io+Te sarebbe nato qualcosa che ha incrinato l'equilibrio della coppia. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. I due, diventati genitori il 30 novembre 2024 del loro primo figlio Enea, nato a New York, sembravano aver ritrovato una certa serenità dopo i primi rumors di allontanamento. Alcuni scatti condivisi sui social, in particolare su Instagram, avevano infatti lasciato intendere un possibile riavvicinamento. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare completamente lo scenario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ultimo e Jacqueline in crisi: spunta il nome di Matteo Paolillo, l'indiscrezione

Recenti indiscrezioni suggeriscono la fine della relazione tra Ultimo-Jacqueline, con l'ipotesi di un tradimento al centro della vicenda.

Recentemente, Jacqueline Di Giacomo è stata al centro di voci di gossip riguardanti un presunto tradimento da parte di Ultimo, dopo la nascita del loro figlio Enea.

