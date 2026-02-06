Ultimissime Inter LIVE | Il Bayern Monaco piomba su Bisseck L’idea McKennie e i tempi di recupero di Barella e Calhanoglu

Questa mattina si sono fatte insistenti le voci su un interesse del Bayern Monaco per Bisseck. La squadra tedesca starebbe valutando un’offerta concreta, mentre in casa nerazzurra si aspetta di capire se ci saranno sviluppi. Intanto, si fanno i nomi di McKennie come possibile rinforzo e si aggiornano i tempi di recupero di Barella e Calhanoglu. La giornata promette altre novità sul mercato e sugli infortunati.

Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro. Mercato Inter, il Bayern Monaco prepara l'assalto a Bisseck: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro Infortunati Inter, quando tornano Barella e Calhanoglu? Le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti. Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su Bisseck Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano. Ultimissime Inter LIVE: I tempi di recupero e l'obiettivo di Bonny. Il punto sugli altri infortunati Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero. Inter-Torino 2-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: Bonny e Diouf, poi Kulenovic. Gli HighlightsInter-Torino di Coppa Italia: 2-1, decisivi Bonny e Diouf. Ora in semifinale si attende la vincente di Napoli-Como Benvenuti alla diretta della partita del quarto di finale di Coppa Italia, si affrontano Inter e Torino.20:06Coppa Italia 2025/2026, Quarti di finale. Cronaca minuto per minuto di Inter-Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match.

