Zelensky tuona contro Trump | Vuole che l’Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia

Le tensioni tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si intensificano, con Zelensky che critica le politiche di Trump. Il presidente ucraino esprime scetticismo riguardo agli sforzi di pace e si confronta con le posizioni degli altri attori coinvolti nel conflitto del Donbass. La situazione rimane complessa e in evoluzione, alimentando preoccupazioni a livello internazionale.

Le tensioni sull'Ucraina continuano a crescere di giorno in giorno. Mentre Stati Uniti e Russia continuano a premere per una pace che giunga nelle prossime settimane, il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, resta scettico. Il leader del Paese invaso è infatti tornato a tuonare contro il piano proposto dagli Usa per portare il cessate il

In giornata Kiev manderà a Washington il piano di pace emendato con l'Ue. Previsto il congelamento del fronte e nessun limite all'esercito. Intanto Zelensky si dice disposto al voto in 3 mesi, dopo che Trump lo ha accusato di voler

MELONI-ZELENSKY/ "Spazi ridotti, attenti a chi vuole usare l'Ucraina contro Trump nel voto midterm" - Zelensky incontra la Meloni che nonostante la vicinanza a Trump non può far molto per lui.

Nuovo durissimo attacco di Trump all'Europa e a Zelensky: ecco cosa ha detto - "Sono sempre pronto", risponde a stretto giro Zelensky, a cui secondo il Financial Times Trump avrebbe imposto un ultimatum di giorni — entro Natale — per rispondere al suo piano di pace, in cui gli