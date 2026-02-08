Treviglio assegnati San Martino d’Oro e Premio Madonna delle Lacrime

Questa mattina a Treviglio sono stati annunciati i nomi delle persone che riceveranno i premi nel 2026. Sono stati assegnati il San Martino d’Oro, il Premio Madonna delle Lacrime e le Medaglie commemorative del Miracolo. Le cerimonie sono in programma nei prossimi mesi, ma i nomi sono già stati scelti e ufficializzati.

Treviglio. Sono stati definiti i i nomi dei destinatari, per l' edizione 2026, delle benemerenze civiche San Martino d'Oro, del Premio Madonna delle Lacrime e delle Medaglie commemorative del Miracolo. A stabilire l'elenco dei premiati, delle commissioni ad hoc che si sono riunite nella mattinata di sabato 7 febbraio. La consegna dei riconoscimenti avverrà sabato 28 febbrai o alle 10.15 al Teatro Nuovo Treviglio, in piazza Garibaldi, in occasione della festa civica della Madonna delle Lacrime. La benemerenza civica San Martino d'Oro è conferita a cittadini, enti e associazioni trevigliesi che si sono distinti nei diversi ambiti della vita cittadina.

