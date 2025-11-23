Lazio-Lecce 2-0 | Guendouzi e Noslin mandano al tappeto i salentini Europa più vicina
Roma 23 novembre 2025 - Non si ripete il clamoroso risultato dell'ultima giornata dello scorso anno, questa volta la Lazio fa rispettare il pronostico e festeggia i tre punti. Lecce battuto per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Guendouzi e Noslin. Terzo successo consecutivo tra le mura amiche per i biancocelesti, nonostante un Olimpico semideserto per lo sciopero del tifo. Si ferma invece a due la serie di risultati utili consecutivi del Lecce, sempre fuori dalla zona rossa ma a solo +2 dal Genoa terzultimo. Davanti invece i capitolini agganciano il Como al settimo posto, in attesa del posticipo dei lariani e si ritrovano a -2 dalla Juventus sesta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
| Lazio-Lecce: 2-0 - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA – Goal Alert: Lazio *2-0 Lecce *(Nancy 90+5’) #SSFootball Vai su X
Lazio-Lecce 2-0, il risultato LIVE - Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i giallorossi hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - Riporta sport.sky.it
Lazio-Lecce 2-0 pagelle: Guendouzi che gesto, Di Francesco beffato dall'arbitro, Lotito attacca tutti - 0, top e flop: Guendouzi straordinario, Noslin raddoppia, palo Zaccagni. sport.virgilio.it scrive
Lazio-Lecce 2-0, le pagelle dei biancocelesti: la scivolata di Guendouzi spiana la strada (7,5), Noslin la chiude nel recupero (6,5) - Annullato dal var un gol a Dia con i biancocelesti che hanno colpito ... Riporta msn.com