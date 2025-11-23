Roma 23 novembre 2025 - Non si ripete il clamoroso risultato dell'ultima giornata dello scorso anno, questa volta la Lazio fa rispettare il pronostico e festeggia i tre punti. Lecce battuto per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Guendouzi e Noslin. Terzo successo consecutivo tra le mura amiche per i biancocelesti, nonostante un Olimpico semideserto per lo sciopero del tifo. Si ferma invece a due la serie di risultati utili consecutivi del Lecce, sempre fuori dalla zona rossa ma a solo +2 dal Genoa terzultimo. Davanti invece i capitolini agganciano il Como al settimo posto, in attesa del posticipo dei lariani e si ritrovano a -2 dalla Juventus sesta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin mandano al tappeto i salentini, Europa più vicina