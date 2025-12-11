Parapetto crollato a Sant’Agostino sulle Mura iniziano i lavori di ricostruzione

A Bergamo, sulle Mura di Sant’Agostino, i lavori di ricostruzione e consolidamento del parapetto del Baluardo del Pallone sono in corso dopo il crollo causato dalle intense piogge di settembre 2024. L’intervento, dal costo di circa 50 mila euro, mira a ripristinare la sicurezza e la stabilità di questa importante sezione delle mura storiche della città.

Bergamo. Costerà quasi 50 mila euro la ricostruzione e il consolidamento del parapetto del Baluardo del Pallone, sulle Mura di Bergamo, crollato a causa delle piogge intense che si sono abbattute sulla città l' 8 e il 9 settembre 2024. L'acqua piovana si era accumulata nell'angolo nord-est del parco e aveva causato un'infiltrazione che ha portato al cedimento parziale di una porzione delle mura perimetrali di contenimento. La Giunta comunale ha approvato giovedì, 11 dicembre, il progetto esecutivo che rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria e conservazione programmata della cinta muraria.