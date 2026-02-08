Tre giorni di sapori tipici | a marzo torna a Cameri la Sagra di Primavera

A Cameri torna la Sagra di Primavera. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, l’area mercato si riempirà di bancarelle con cibi tipici e specialità locali. Tre giorni di festa, tra assaggi e tradizioni, per riscoprire i sapori di sempre. La manifestazione, che torna dopo un anno di pausa, attira appassionati da tutta la zona.

A marzo ripartono le sagre a Cameri: dal 20 al 22, presso l'area mercato, torna infatti la Sagra di Primavera. Tre giorni dedicati ai sapori e ai prodotti tipici del territorio, tra cui i formaggi della Latteria sociale di Cameri. Venerdì e sabato a cena, dalle 19,30, e domenica a pranzo, dalle 12,30, sarà possibile gustare i piatti del menù alla carta preparato per l'occasione. L'evento è organizzato dalla Pro Loco. Per partecipare è consigliato prenotare, con l'App della Pro Loco o con un messaggio WhatsApp al numero 379.🔗 Leggi su Novaratoday.it

