Genova ritrova una delle sue manifestazioni più amate. Dal 21 al 29 marzo 2026 torna la nuova Fiera Primavera, che dopo sei anni riaccende il padiglione blu e gli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico. L’ingresso sarà gratuito.La nuova edizione guarda ai cambiamenti degli ultimi anni e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Nel 2026 torna la Fiera Primavera: al padiglione blu nove giorni tra design, casa e sapori liguri

