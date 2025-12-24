Muore per un errore medico dopo trasfusioni di sangue infetto | il figlio risarcito di 350mila euro

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regalo della Vigilia di Natale per il figlio di una donna morta per un errore medico. Ha ricevuto un risarcimento di 350mila euro dopo 52 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

