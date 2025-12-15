Rob Reiner, 78 anni, celebre regista e attore, è stato tragicamente assassinato insieme alla moglie Michele nella sua abitazione di Los Angeles. Figura iconica del cinema, Reiner ha lasciato un'impronta indelebile con una filmografia ricca di titoli indimenticabili, influenzando intere generazioni di cinefili e appassionati.

© Iodonna.it - Una filmografia ricchissima di titoli indimenticabili che hanno segnato intere generazioni. Ottimo attore, Rob Reiner ha recitato anche in "The Wolf of Wall Street"

R egista e attore amatissimo da generazioni di cinefili, Rob Reiner (78 anni) è stato assassinato ieri sera nella sua abitazione di Los Angeles insieme alla moglie Michele (. Le indagini sono ancora in corso, ma la polizia, e molte fonti confidenziali, hanno già le idee chiare: a uccidere la coppia sarebbe stato il figlio Nick (32 anni). Cinema, il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti accoltellati X Leggi anche › Harry ti presento Sally compie 30 anni: tutti i segreti del film 78 anni compiuti lo scorso marzo, Reiner ha diretto molti film che oggi sono considerati dei cult assoluti: da Stand By Me – Ricordo di un’estate a Harry, ti presento Sally. Iodonna.it

Conosci il film in questione? ?? #film #curiosità #paura #orrore #horrorshorts

Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti odio, ti lascio, ti..., Domenica 14 Dicembre 2025 Da Ti odio, ti lascio, ti… a La battaglia di Hacksaw Ridge, passando per Bad Boys for Life, Nosferatu e Hit Man - Killer per caso, una domenica ricchissima sui canali Sky Cinema - facebook.com facebook