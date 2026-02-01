Nella puntata di ieri di The Voice Kids, tutti hanno notato Silvia, la giovane concorrente che ha conquistato il pubblico e i giudici con una voce sorprendente. La sua esibizione nelle blind audition ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando una maturità che va oltre l’età. Ora si aspetta di scoprire se proseguirà il suo percorso nel talent.

Non è passata inosservata nell’ultima serata di The Voice Kids su Rai1. Tra le tante esibizioni delle blind audition, una voce giovane ma sorprendentemente matura ha catturato l’attenzione dei coach e del pubblico. Un’esibizione che ha cambiato il ritmo della puntata e che ha acceso i riflettori su una giovanissima concorrente destinata a far parlare di sé. Silvia Ferraro, 12 anni, da Palmi al palco di Rai1. Si chiama Silvia Ferraro, ha 12 anni ed è originaria di Palmi, in Calabria. È lei la protagonista che ha incantato tutti nel talent show condotto da Antonella Clerici. Silvia si è presentata sul palco di The Voice Kids con un brano impegnativo e carico di storia musicale: “La musica è finita” di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - The voice kids, la giovanissima Silvia incanta tutti su Rai1: di chi si tratta

Il 13enne Gabriele Angelo Montalva di Bassano in Teverina ha esordito a The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

È tutto pronto per l'edizione 2026 di The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti della musica, condotto da Antonella Clerici su Rai1.

