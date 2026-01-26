Calabria | Santoianni alla guida della sesta commissione consiliare del consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Calabria ha insediato la sesta commissione consiliare, che si occupa di agricoltura, forestazione, attività produttive, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili. Alla guida della commissione è stato nominato Santoianni, che coordinerà le attività e le deliberazioni relative a queste tematiche. La commissione svolge un ruolo importante nell'analisi e nella formulazione di proposte per lo sviluppo regionale.

La presidente:" Attenzione sarà dedicata alle aree interne e rurali e grande importanza sarà attribuita alla tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche" Insediata la sesta commissione consiliare del Consiglio regionale della Calabria, competente in materia di agricoltura, forestazione, attività produttive, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili. Alla presidenza è stata eletta Elisabetta Santoianni, che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del dialogo e di una visione condivisa. Nel suo intervento di insediamento, la presidente ha evidenziato la necessità di una collaborazione leale e costruttiva tra tutti i membri della commissione, al di là delle appartenenze politiche, con un unico obiettivo: il bene della Calabria e dei calabresi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Consiglio regionale del 16/01/2026

Argomenti discussi: Agricoltura, forestazione, Giovani: Elisabetta Santoianni si insedia alla guida della VI Commissione regionale.

