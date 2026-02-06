Fanno sesso in hotel mentre sono in vacanza e scoprono che sono stati filmati con una telecamera spia
Durante una vacanza in Cina, alcune coppie hanno scoperto di essere state riprese mentre facevano sesso in hotel. La BBC ha rivelato che molte di queste camere erano state dotate di telecamere nascoste, lasciando gli ospiti senza sapere di essere sotto controllo. La scoperta ha sollevato molte preoccupazioni sulla privacy negli hotel del paese.
Un'inchiesta della BBC svela i casi di numerose coppie filmate a loro insaputa mentre facevano sesso in hotel in Cina: nelle stanze spesso erano state installate telecamere nascoste.🔗 Leggi su Fanpage.it
