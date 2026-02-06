Fanno sesso in hotel mentre sono in vacanza e scoprono che sono stati filmati con una telecamera spia

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una vacanza in Cina, alcune coppie hanno scoperto di essere state riprese mentre facevano sesso in hotel. La BBC ha rivelato che molte di queste camere erano state dotate di telecamere nascoste, lasciando gli ospiti senza sapere di essere sotto controllo. La scoperta ha sollevato molte preoccupazioni sulla privacy negli hotel del paese.

Un'inchiesta della BBC svela i casi di numerose coppie filmate a loro insaputa mentre facevano sesso in hotel in Cina: nelle stanze spesso erano state installate telecamere nascoste.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su hotel spia

Mamma e figli di 3 e 6 anni sono morti mentre erano in vacanza a Istanbul, grave il padre: evacuato l’hotel dove alloggiavano

Nino Buonocore: «Sono di una generazione cresciuta con una musica che dettava i cambiamenti. Il rock? Gli ultimi sono stati i Police»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MI SONO FIDANZATO CON UNA RAGAZZA ROBOT PER FAR INGELOSIRE LA MIA RAGAZZA! *fidanzata IA*

Video MI SONO FIDANZATO CON UNA RAGAZZA ROBOT PER FAR INGELOSIRE LA MIA RAGAZZA! *fidanzata IA*

Ultime notizie su hotel spia

Argomenti discussi: Chelsea girls: sesso, droga e poesia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.