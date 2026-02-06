Fanno sesso in hotel mentre sono in vacanza e scoprono che sono stati filmati con una telecamera spia

Durante una vacanza in Cina, alcune coppie hanno scoperto di essere state riprese mentre facevano sesso in hotel. La BBC ha rivelato che molte di queste camere erano state dotate di telecamere nascoste, lasciando gli ospiti senza sapere di essere sotto controllo. La scoperta ha sollevato molte preoccupazioni sulla privacy negli hotel del paese.

