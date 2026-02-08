Teatro dell’Opera | Mariotti Abbagnato e Visco confermati fino al 2030 stabilità e crescita per la cultura capitolina

Il Teatro dell’Opera di Roma ha annunciato ufficialmente che Mariotti, Abbagnato e Visco resteranno alla guida fino al 2030. La decisione garantisce continuità e stabilità per l’istituzione, che si prepara a continuare il suo percorso di crescita nel cuore della capitale.

Il Teatro dell’Opera di Roma ha confermato la guida artistica per i prossimi anni, un segnale di continuità e stabilità per una delle istituzioni culturali più importanti del paese. Michele Mariotti manterrà la direzione musicale fino al 31 ottobre 2030, Eleonora Abbagnato guiderà il corpo di ballo e la scuola di danza fino al 31 luglio 2030, e Ciro Visco dirigerà il coro fino al 31 agosto 2030. Questa decisione, annunciata in data 7 febbraio 2026, consolida un percorso di crescita e innovazione intrapreso negli ultimi anni, proiettando il teatro capitolino verso un futuro di successi, come sottolineato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ricopre anche la carica di Presidente della Fondazione Teatro dell’Opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

