Teatro dell’Opera di Roma confermati Mariotti Abbagnato e Visco ai vertici artistici fino al 2030

La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma annuncia che Michele Mariotti, Eleonora Abbagnato e Ciro Visco resteranno ai vertici artistici fino al 2030. La direzione musicale, la danza e il coro continueranno a lavorare insieme per portare avanti il progetto culturale del teatro. La conferma arriva dopo un anno di successi e progetti importanti, e permette di programmare le stagioni future con maggiore sicurezza.

Si rinnova la squadra artistica alla guida della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Michele Mariotti, Eleonora Abbagnato e Ciro Visco continueranno a dirigere rispettivamente la dimensione musicale, la danza e il coro del Costanzi, proiettando nel prossimo futuro la visione culturale che ha.

