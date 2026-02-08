Tassa soggiorno per assumere più vigili

La giunta comunale propone di usare l’imposta di soggiorno e le multe per assumere più vigili stagionali. La proposta arriva dopo mesi di discussioni e mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico. Si pensa che questa strategia possa aiutare a migliorare la sicurezza e la gestione del territorio. Ora il progetto passa all’esame del consiglio comunale.

"Da tempo abbiamo suggerito di utilizzare l'imposta di soggiorno e gli introiti delle sanzioni per incrementare il numero degli agenti di polizia locale stagionali". Il sindaco Bruno Murzi accoglie con soddisfazione il Decreto Sicurezza del Governo che apre nuove prospettive per i Comuni, in particolare a forte vocazione turistica, consentendo un impiego della tassa di soggiorno per superare i limiti alle assunzioni che fino ad oggi hanno rappresentato un vincolo per il presidio del territorio nei periodi di maggiore afflusso. "È una notizia importante – dichiara Murzi – perché consente ai Comuni di programmare il rafforzamento della polizia locale in modo più coerente con la realtà dei territori turistici, che in estate vedono crescere presenze e esigenze di sicurezza".

