Supplenze docenti 2025 26 | ecco gli interpelli attenzione alla data di scadenza e alla presa di servizio
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco gli interpelli, attenzione alla data di scadenza e alla presa di servizio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
