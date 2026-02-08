Super Bowl | oltre lo sport un business da 600 milioni di dollari tra pubblicità consumi e impatto economico locale

Il Super Bowl di quest’anno, che si svolge allo Levi’s Stadium di Santa Clara, si conferma molto più di una partita di football. Tra pubblicità, consumi e spese legate all’evento, si stima che il giro d’affari supererà i 600 milioni di dollari. Le aziende investono milioni per gli spot pubblicitari, mentre i tifosi si preparano a vivere una giornata di grande festa e intrattenimento. È un grande business che coinvolge l’intera area e genera un impatto economico notevole, ben oltre la semplice sfida sportiva.

Il Super Bowl, l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, non è solo una sfida per il titolo della National Football League, ma un vero e proprio fenomeno economico che, nell’edizione di quest’anno in programma all’Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, promette di superare i 600 milioni di dollari di incassi per le emittenti televisive. La finale tra Seattle Seahawks e New England Patriots, che si disputerà oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta un concentrato di pubblicità, consumi e indotto paragonabile al fatturato annuale di interi campionati sportivi, un valore che pone l’evento su un piano decisamente differente rispetto ad altre manifestazioni sportive globali, come la finale di Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu

