Strage di Ravanusa senza colpevoli? Mario Carmina | Deluso dalla magistratura

Mario Carmina si sfoga dopo l’archiviazione dei vertici di Italgas nel caso della strage di Ravanusa, che ha provocato dieci morti. L’uomo si dice deluso dalla magistratura, anche perché tra le vittime c’erano i suoi genitori, la madre Carmela Scibetta e il padre Pietro. Ora aspetta ancora risposte, ma si sente abbandonato da chi avrebbe dovuto fare giustizia.

Dopo l'archiviazione disposta per i dirigenti Italgas imputati nel processo, parla l'unico figlio del professore Pietro e dell'assistente sociale Carmela vittime dell'esplosione di via Trilussa “La probabilità è alquanto alta, vista come è andata la prima parte del processo. Noi avevamo lottato a lungo negli ultimi quattro anni per cercare di avere un quadro chiaro sulle cause e sulla responsabilità, ma a quanto pare le decisioni del giudice non ci hanno aiutato perché la conferma dell'archiviazione è stata per me una delusione, visto che, un anno e mezzo fa, la prima richiesta di archiviazione era stata rigettata e adesso invece è stata portata al termine.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A quattro anni dalla tragedia di Ravanusa, 36 famiglie continuano a vivere senza una casa, mentre i lavori promessi per il 2024 non sono ancora iniziati.

Strage di Ravanusa: 10 morti e nessun colpevoleA Ravanusa un'esplosione da fuga di gas distrugge mezzo quartiere e provoca 10 morti. Giulio Golia raccoglie le testimonianze di sopravvissuti e familiari e prova a ottenere risposte anche da Italgas. iene.mediaset.it

