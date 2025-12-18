Ravanusa a quattro anni dalla strage 36 famiglie ancora senza casa E i lavori promessi nel 2024 non sono mai iniziati

A quattro anni dalla tragedia di Ravanusa, 36 famiglie continuano a vivere senza una casa, mentre i lavori promessi per il 2024 non sono ancora iniziati. Il Natale di quest’anno porta ancora il peso di una ferita profonda, ricordando le vite spezzate e le speranze infrante in quel tragico dicembre. La memoria di quella notte resta viva, un monito e un appello alla solidarietà e all’impegno.

© Ilfattoquotidiano.it - Ravanusa, a quattro anni dalla strage 36 famiglie ancora senza casa. E i lavori promessi nel 2024 non sono mai iniziati Il Natale a Ravanusa è sempre amaro da quel dicembre di quattro anni fa. La ferita dell’ esplosione che portò alla morte di nove persone – dieci, se si considera il piccolo che sarebbe dovuto nascere dopo pochi giorni – è ancora visibile. Da quell’ 11 dicembre del 2021 è ancora tutto transennato, tutto fermo, come gli orologi rotti dal boato che ha devastato la cittadina dell’Agrigentino. A innescarlo una fuga di gas – dovuta a una saldatura fatta male di un tubo sotterraneo – che ha riempito una casa disabitata, facendo saltare in aria le palazzine del quartiere. Dopo quattro anni e tante promesse di ricostruzione, le 36 famiglie sfollate continuano a vivere in affitto – pagato dal Comune tramite la Protezione civile – o in alloggi di fortuna, in attesa di un futuro ancora poco chiaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il maxi-rogo della torre dei Moro e la speranza, prime famiglie a casa: “Quattro anni di limbo. Ma ora abbiamo due figli” Leggi anche: A quattro anni dalla graduatoria 20 famiglie ottengono l'alloggio popolare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quattro anni fa la strage di Ravanusa, il sindaco Pitrola: “Oggi è il giorno del ricordo e del silenzio”. Ravanusa Ag. Esplosione in via Trilussa, domani i funerali di Stato delle 9 vittime Nel Tgr Rai Sicilia delle 14: L'attesa di Ravanusa A Ravanusa nell'agrigentino quattro anni dopo l'esplosione di gas con nove vittime è tutto fermo: la voragine, le case sventrate e i fondi per la riqualificazione Il futuro della Stm Stm di Catania, la Banca europea - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.