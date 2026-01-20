tifosi di roma e fiorentina stop alle trasferte fino a fine stagione

I tifosi di Roma e Fiorentina non potranno seguire le proprie squadre in trasferta fino alla conclusione della stagione. Questa decisione, comunicata ufficialmente, riguarda tutte le partite in trasferta e si applica a sostenitori e accompagnatori, al fine di garantire maggiore sicurezza e ordine durante gli incontri. Restano in vigore le modalità di partecipazione per le partite casalinghe e gli eventi in programma.

AGI - Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine dell'attuale stagione calcistica. La decisione del Viminale arriva a pochi giorni dagli scontri in autostrada tra gli ultrà dei due club incrociatisi mentre seguivano la propria squadra (la Roma a Torino, la Fiorentina a Bologna) ma tiene conto anche di episodi pregressi. Gli scontri sono avvenuti attorno alle 12.30 di domenica sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. . 🔗 Leggi su Agi.it

