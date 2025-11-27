Taglio Irpef di quanto aumentano gli stipendi e chi ci guadagna | la simulazione
Prende corpo il taglio dell’Irpef, misura simbolo della Manovra 2026: dal 1° gennaio entrerà in vigore la riduzione dell’aliquota intermedia, un intervento che il Governo Meloni definisce “strutturale” e che punta a rafforzare il potere d’acquisto del ceto medio italiano, quella fascia di popolazione che paga la fetta più sostanziosa di tasse, avendo diritto a meno bonus per motivi di Isee. Si tratta di una platea che supera i 13 milioni di contribuenti, composta principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati con redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro lordi l’anno. È la fascia che più ha sofferto l’erosione dovuta all’inflazione degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
