Stefano Accorsi pazzo di Salerno | il jogging sul lungomare infiamma i social

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Accorsi ha fatto il giro dei social con una foto scattata mentre corre sul lungomare di Salerno. L’attore, molto conosciuto in Italia, ha condiviso il momento con i follower, attirando commenti e curiosità. La scena ha sorpreso chi passeggiava lungo la costa, molti hanno scattato foto o commentato la sua energia.

Stefano Accorsi, uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, ha infiammato i social media documentando una sua recente sessione di jogging sul lungomare di Salerno, un’immagine che ha catturato l’attenzione dei fan e dei passanti. L’attore, attualmente impegnato nella città campana per una performance teatrale, ha scelto di trascorrere parte della sua giornata all’aria aperta, godendo del panorama mozzafiato che offre il golfo salernitano. La sua presenza, immortalata in alcuni post pubblicati su Instagram, ha rapidamente fatto il giro del web, generando un’ondata di commenti e reazioni positive.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Salerno Jogging

Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi

Questa sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena “Nessuno – Le avventure di Ulisse” al Teatro Verdi.

Ultime notizie su Salerno Jogging

