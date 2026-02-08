Stefano Accorsi pazzo di Salerno | il jogging sul lungomare infiamma i social

Stefano Accorsi ha fatto il giro dei social con una foto scattata mentre corre sul lungomare di Salerno. L’attore, molto conosciuto in Italia, ha condiviso il momento con i follower, attirando commenti e curiosità. La scena ha sorpreso chi passeggiava lungo la costa, molti hanno scattato foto o commentato la sua energia.

Stefano Accorsi, uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, ha infiammato i social media documentando una sua recente sessione di jogging sul lungomare di Salerno, un’immagine che ha catturato l’attenzione dei fan e dei passanti. L’attore, attualmente impegnato nella città campana per una performance teatrale, ha scelto di trascorrere parte della sua giornata all’aria aperta, godendo del panorama mozzafiato che offre il golfo salernitano. La sua presenza, immortalata in alcuni post pubblicati su Instagram, ha rapidamente fatto il giro del web, generando un’ondata di commenti e reazioni positive.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Salerno Jogging Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi Questa sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena “Nessuno – Le avventure di Ulisse” al Teatro Verdi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Salerno Jogging Argomenti discussi: Stefano Accorsi pazzo di Salerno: il jogging sul lungomare infiamma i social; Stefano Accorsi: Il mio Ulisse è personaggio universale; Nessuno, il piacere del racconto e dell’avventura. Stefano Accorsi pazzo di Salerno: il jogging sul lungomare infiamma i socialNei suoi ultimi post su Instagram, Accorsi ha documentato la sua sessione di running, mostrandosi sorridente e decisamente in forma, con lo splendido panorama del golfo di Salerno a fare da cornice ... salernotoday.it Miriam Leone racconta un retroscena sulla famosa foto di Stefano Accorsi con gli addominaliL'attrice era con il collega e con tutta la troupe del film 'Le cose non dette' quando quell'immagine venne pubblicata sui social: I telefoni di tutti noi hanno iniziato a esplodere, ha raccontato ... today.it Samantha Valente. Stereophonics · Have A Nice Day. Stefano Accorsi sul lungomare di Salerno prima di andare in scena al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno con: "Nessuno. Le avventure di Ulisse” #nessunoleavventurediulisse #Salerno #artfestiv facebook Miriam Leone sulle scene di sesso: "Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Per gli uomini è più imbarazzante" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.