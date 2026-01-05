Dopo 14 mesi, Ruben Amorim è stato ufficialmente esonerato dal Manchester United, segnando la fine del suo incarico. La sua esperienza alla guida dei Red Devils ha attirato molte discussioni, ma ora si apre un nuovo capitolo per il club. La decisione solleva dubbi sulla gestione recente e sui confronti con i precedenti allenatori, incluso il periodo di maggiore successo sotto Sir Alex Ferguson.

2026-01-05 13:52:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il miserabile periodo di 14 mesi di Ruben Amorim al Manchester United si è concluso questa mattina con l’annuncio del club del portoghese che era stato esonerato. L’ascia è caduta dopo il pareggio per 1-1 a Leeds di ieri, anche se a quanto pare non è stato il risultato o la prestazione a spingere la decisione con Amorim che ha utilizzato la conferenza stampa post partita per insistere che era l’allenatore, non l’allenatore capo, parole che alludevano a disarmonia con l’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore del calcio Jason Wilcox. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - È il peggior allenatore dello United dai tempi di Sir Alex Ferguson?

