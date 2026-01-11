Gli arbitri nell' Abisso

Gli arbitri nel calcio sono spesso al centro di discussioni e polemiche. La loro presenza e le decisioni prese influenzano il corso delle partite e, di conseguenza, l’intero sport. In questo testo, analizzeremo il ruolo degli arbitri nell’ambito calcistico, evidenziando le sfide e le criticità che caratterizzano questa figura, senza eccessi o sensazionalismi.

Ce la stanno mettendo tutta. Gli arbitri. Ce la stanno mettendo per rovinare il calcio e ci riescono. Prendete Abisso, siciliano di Palermo, imprenditore nel settore arredamento ma anche arbitro, ieri di Como-Bologna, con il supporto di Mazzoleni al Var e di Marini, a sua volta assistente del Var. In tre per combinare una farsa che non è unica ed esclusiva: contatto Cambiaghi-Van der Brempt, il difensore del Como provoca, con una spinta alle spalle, il bolognese che reagisce allargando il braccio e colpisce appena l'avversario al volto, il belga stramazza secondo usi e costumi, Abisso fa proseguire la partita ma viene richiamato dai varisti, segue formuletta "a seguito di revisione" rosso a Cambiaghi per gioco violento (!!) e giallo al bullo Van der Brempt, il quale, immediatamente ripresosi dal kappao, incita il pubblico a caricare la squadra che è in superiorità numerica.

