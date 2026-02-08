Sparita la targa con i nomi degli infoibati dall' abisso Plutone

Questa mattina una delle persone che ogni domenica si ferma alla foiba Plutone ha scoperto che la targa commemorativa con i nomi degli infoibati è scomparsa. La targa, posta all’imbocco del sito nel Carso, non c’era più. La scoperta ha sorpreso chi si reca regolarmente a ricordare le vittime. La scomparsa della targa solleva interrogativi su chi possa averla portata via e perché.

Nei giorni scorsi in Carso è scomparsa la targa commemorativa posta all'imbocco della foiba Plutone. Ad accorgersene, prima delle 11 di questa mattina, una delle persone che si reca ogni domenica sul luogo a recare un omaggio. Mentre in città si avvicina il giorno del Ricordo, l'atto vandalico.

