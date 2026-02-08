Sparatoria a Milano la notizia è arrivata adesso | Alla fine è successo

Questa sera a Milano, nella zona di Rogoredo, si è consumata una sparatoria che ha sconvolto il quartiere. Liu Wenham, il 30enne cinese rimasto gravemente ferito durante lo scontro con la polizia, è morto all’ospedale Niguarda. La notizia è arrivata poco fa, lasciando tutti senza parole. Le forze dell’ordine stanno ancora facendo luce sull’accaduto.

È morto all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese rimasto gravemente ferito nella sparatoria con la polizia avvenuta nei giorni scorsi a Milano, nella zona di Rogoredo. L’uomo era ricoverato da domenica, in condizioni giudicate critiche fin dalle prime ore successive all’episodio. Secondo quanto ricostruito, l’intervento degli agenti era scattato dopo un gesto ritenuto violento: Liu avrebbe sottratto una pistola a una guardia giurata. In quei frangenti, avrebbe poi rivolto l’arma verso gli operatori intervenuti, dando origine a una situazione di grave pericolo che si è conclusa con il ferimento dell’uomo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sparatoria a Milano, la notizia è arrivata adesso: “Alla fine è successo” Approfondimenti su Milano Rogoredo “Tutto bloccato”. Caos alla Camera, sta succedendo adesso! La notizia è appena arrivata Alla Camera dei deputati si sono bloccate le prenotazioni delle sale per le conferenze stampa. Trump, la notizia pessima alla fine è arrivata! Cosa gli succede Ecco un’introduzione originale e sobria, adatta a Google, di circa 80 parole: Negli Stati Uniti, il primo anno del secondo mandato di Donald Trump si conclude con segnali di preoccupazione crescente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Caso Mansouri, quel verbale dubbio nel passato dell’agente; Sparatoria a Milano, la famiglia dell'uomo: Ha problemi psicologici; Sparatoria tra rapinatore e polizia, indagati i 4 agenti per atto dovuto: per i pm uso legittimo di armi. Milano, morto il 30enne cinese ferito in sparatoria a RogoredoÈ morto sabato sera all'ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una ... lapresse.it È morto Liu Wenham, il giovane cinese rimasto ferito a Milano in una sparatoria con la poliziaÈ morto nel pomeriggio di ieri Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1° febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, ... today.it Milano, morto il 30enne che era stato ferito dalla polizia Prima della sparatoria, aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi facebook #Milano, sparatoria a #Rogoredo, in fin di vita un 30enne x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.