Presi con un carico di hashish di 40 mila euro | due condanne e tre assoluzioni
Due condanne e tre assoluzioni. Si è concluso così, dopo quasi otto anni, il processo nato dal sequestro di 34 panetti di hashish effettuato dai carabinieri nel gennaio del 2018.Bloccati con un carico di hashish da 40 mila euro: dopo 8 anni la requisitoria del pmIl tribunale ha condannato Massimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
