Oggi a Milano si tiene uno spettacolo per sostenere il teatro sotto sfratto. La gente si è riunita per mostrare solidarietà e cercare di salvare un presidio culturale importante per il quartiere e la città. Ogni biglietto venduto rappresenta un passo in più per mantenere aperto un luogo che produce valore sociale e un punto di incontro per la comunità.

di Marianna Vazzana MILANO "Ogni biglietto staccato è un mattone che tiene in piedi una realtà che produce valore sociale nel quartiere e nella città. Andare a vedere “Deep Blue“ è un modo per dire “Questo luogo è necessario, e io voglio che continui a esistere”". La Fabbrica dell’Esperienza, teatro indipendente (ma non solo) sotto sfratto, lancia un nuovo appello alla cittadinanza con l’obiettivo di restare a galla dentro il capannone di via Francesco Brioschi 60 all’angolo con via Pomponazzi in cui esiste dal 2012, portando con sé l’eredità della Comuna Baires. Tante sono le manifestazioni di solidarietà promosse in tutta Italia per questa istituzione culturale di quartiere, tra cui questa: Pacta Salone di via Ulisse Dini 7A (zona piazza Abbiategrasso) ospita uno spettacolo della Fabbrica dell’Esperienza sul suo palcoscenico nell’ambito del Festival ScienzaInScena AttoNono, oggi pomeriggio alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solidarietà al teatro sotto sfratto. Oggi lo spettacolo per sostenerlo: "Salviamo il presidio culturale"

