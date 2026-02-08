Snowboard PGS | bronzo azzurro per Dalmasso contro Caffont Delusione maschile

A Milano-Cortina 2026, l’Italia conquista il suo primo podio nel gigante parallelo femminile di snowboard. Lucia Dalmasso si prende il bronzo, battendo in una sfida tutta italiana Elisa Caffont. La medaglia arriva dopo una gara combattuta, mentre il settore maschile delude ancora una volta.

L'Italia festeggia una nuova medaglia a Milano-Cortina 2026 grazie a Lucia Dalmasso, che chiude al terzo posto il gigante parallelo di snowboard femminile, salendo sul podio olimpico con un bronzo di grande peso. Dalmasso ha gestito con lucidità la finale per il terzo posto, interpretando al meglio una gara ad altissima tensione, dove precisione e controllo hanno fatto la differenza fino all'ultimo metro.

Questa mattina si sono svolti gli eventi di snowboard alle Olimpiadi 2026.

