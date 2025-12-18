LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | quattro azzurri ai quarti ora Dalmasso e Caffont

Segui in tempo reale l'evento Snowboard PGS Carezza 2025, con quattro azzurri ancora in gara ai quarti. Tra emozioni e sfide intense, Elisa tenta il tutto per tutto, mentre Dalmasso e Caffont si preparano alle prossime battute. Resta aggiornato cliccando sul link per la diretta live e non perdere ogni momento di questa emozionante competizione.

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: quattro azzurri ai quarti, ora Dalmasso e Caffont CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Ci prova fino alla fine Elisa, ma rischia troppo allungando le linee. Semifinale per la nipponica. Si prosegue con Dekker (NED) – Maderova (CZE). 13:18 Rimonta vincente della polacca, che recupera ben 77 centesimi all'azzurra approfittando di un errore a metà gara. Ora la mission impossible di Elisa Caffont contro la giapponese Tsubaki Miki. 13:17 Subito in pista Lucia Dalmasso, opposta alla polacca Krol-Walas. QUARTI FEMMINILI 13:15 Peccato. Cambi lenti di Messner, che lascia strada al tedesco per 7 centesimi nonostante la rimonta. 4 azzurri ai quarti.

A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara - Dopo lo spettacolo di Cortina d'Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025- oasport.it

Snowboard, Jasmine Coratti vince gigante parallelo a Carezza - Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca ... sport.sky.it

DAI COSÌ Le qualificazioni sono iniziate benissimo… Sono ben DIECI gli azzurri dello snowboard che volano alle fasi finali del PGS di Carezza! In Alto Adige è tempo di fare sul serio: alle 12.45 parte la gara di Coppa del Mondo! Spingereeeee #Ital - facebook.com facebook

Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com

