Si insediano le consulte provinciali dei geologi di Messina e di Palermo

Le nuove consulte provinciali dei geologi di Messina e Palermo si sono insediate ufficialmente questa settimana. Mercoledì è toccato ai rappresentanti di Messina, mentre giovedì quelli di Palermo. Entrambi i gruppi sono stati nominati dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia e rimarranno in carica fino al 2029. Ora si preparano a lavorare per le questioni legate alla tutela del territorio e alla pianificazione urbanistica.

