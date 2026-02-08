Si insediano le consulte provinciali dei geologi di Messina e di Palermo

Le nuove consulte provinciali dei geologi di Messina e Palermo si sono insediate ufficialmente questa settimana. Mercoledì è toccato ai rappresentanti di Messina, mentre giovedì quelli di Palermo. Entrambi i gruppi sono stati nominati dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia e rimarranno in carica fino al 2029. Ora si preparano a lavorare per le questioni legate alla tutela del territorio e alla pianificazione urbanistica.

Si sono ufficialmente insediate le nuove Consulte Provinciali dei Geologi di Messina (mercoledì 5 febbraio) e dei Geologi di Palermo (giovedì 6 febbraio), nominate dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, che opereranno per il quadriennio 2025–2029. Per quanto riguarda Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Geologi Sicilia Ordine dei geologi, si rinnova il team dei referenti provinciali. Alla presidenza regionale c'è Fabrizio Giorgini L’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna rinnova il proprio team con l’elezione di Fabrizio Giorgini alla presidenza regionale. In Consiglio regionale si insediano le commissioni: pronto il calendario dei lavori La prossima settimana, le commissioni del Consiglio regionale della Calabria inizieranno le loro attività, secondo il calendario predisposto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Geologi Sicilia Argomenti discussi: Geologi, si insediano le consulte provinciali di Messina e di Palermo; Giarratana, colpo al bancomat fallito: recuperato l’ATM con 60mila euro; Acate, Fidone rompe con la DC dopo il caso Cuffaro ma conferma l’asse con Abbate: La stima va oltre i partiti. Geologi, si insediano le consulte provinciali di Messina e di PalermoDue squadre, tra volti nuovi e gradite conferme, sono chiamate a rappresentare una professione che assume un ruolo sempre più centrale nei temi della sicurezza, della tutela del territorio e della ges ... palermotoday.it Ordine Geologi. Si insediano le Consulte provinciali di Messina e PalermoMessina/Palermo, 08 febbraio 2026 - Si sono ufficialmente insediate le nuove Consulte Provinciali dei Geologi di Messina (mercoledì 5 febbraio) e dei Geologi ... radiortm.it MESSINA E I 303 MILIONI DEL PNRR: UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ In questi giorni si parla molto di possibili dimissioni del sindaco Basile. Adesso basta. Non siamo marionette. Non siamo voti da contare. Non siamo pedine da spostare quando fa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.