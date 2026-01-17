In Consiglio regionale si insediano le commissioni | pronto il calendario dei lavori

La prossima settimana, le commissioni del Consiglio regionale della Calabria inizieranno le loro attività, secondo il calendario predisposto. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di approfondimento e analisi delle questioni regionali, garantendo un confronto strutturato e continuo tra i membri delle commissioni e gli altri attori coinvolti.

“Le Commissioni – evidenzia Cirillo – rappresentano il fulcro operativo dell’attività legislativa, di indirizzo e di controllo dell’assemblea. Assicurare il loro pieno funzionamento significa potenziare la capacità del Consiglio di rispondere in modo concreto e tempestivo alle esigenze dei territori e dei cittadini”. In questo contesto si colloca anche il recente riassetto delle Commissioni, reso possibile dalla modifica del regolamento interno approvata dall’Assemblea il 18 dicembre 2025, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione dei lavori, migliorare il coordinamento delle competenze e rendere più efficace l’azione consiliare, come sottolinea la nota ufficiale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Insediate le sei commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale Leggi anche: Le Commissioni regionali in Campania: intrecci, numeri e potere in Consiglio regionale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si insediano le Commissioni in Consiglio regionale, Cirillo: Cuore dell’attività legislativa; SANITA' Perrini incalza: “Tamburi ancora senza presidi. Poliambulatorio e medici restano sulla carta”; Antitrust indaga su due videogiochi di Activision Blizzard; Spread in calo e crescita resiliente: segnali positivi dall’Eurozona. Si insediano nella prossima settimana le commissioni del Consiglio regionale, definito il calendario dei lavori - Si insedieranno la prossima settimana le Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria, secondo il ... giornaledicalabria.it Consiglio regionale, si insediano le Commissioni. Cirillo: “Cuore dell’attività legislativa” - Si insedieranno la prossima settimana le Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria, secondo il calendario dei lavori già definito. cn24tv.it

Si insediano le commissioni del Consiglio regionale, definito il calendario dei lavori - Si insedieranno la prossima settimana le Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria, secondo il calendario dei lavori già definito. msn.com

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, AL VIA LE COMMISSIONI: DEFINITO IL CALENDARIO DEI LAVORI Dalla sanità al bilancio, dall’ambiente alla legalità: con l’insediamento delle Commissioni consiliari entra nel vivo l’attività dell’Assemblea legisla - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.