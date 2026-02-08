Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Alle 14:30 si gioca Milan Futuro contro Virtus CiseranoBergamo, una sfida importante per la 23ª giornata di Serie D. I tifosi sono già in attesa, pronti a seguire live l’incontro che si svolgerà oggi, con entrambe le squadre che cercano di muovere la classifica. La partita si gioca allo stadio e sarà trasmessa in diretta.

Alle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 202526. Segui LIVE la partita.

