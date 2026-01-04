Serie D girone H | Paganese ko in zona Cesarini blitz del Nola a Gravina

Nel girone H di Serie D, la Paganese subisce una sconfitta inaspettata in zona Cesarini contro il Nola, che conquista i tre punti grazie a un gol di D’Anna nel recupero. La squadra campana, vicina al pareggio in diverse occasioni, non riesce a ottenere il risultato sperato in una partita combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel girone G di Serie D, giornata storta per la capolista Paganese sconfitta al Marcello Torre da una rete di D’Anna ad un passo dal recupero con i campani in precedenza più volte vicinissimi al gol. Importante blitz del Nola a Gravina (reti di Estrella e Bernardocco) mentre l’Afragolese è stata sconfitta in casa (2-3) dal Fasano, una della favorite al salto di categoria. Positivo pareggio del Real Acerrana a Martina. Nulla da fare, invece, per la Real Normanna superata in casa dai pugliesi dell’ Heraclea. Pompei-Sarnese 0-0 Gravina-Nola 0-2 17’ Estrella (N), 85’ Berardocco (N) Afragolese-Fasano 2-3 31’ Ferrara (A), 41’ Corvino (F), 47’ rigore Corvino (F), 88’ Zerbo (A), 89’ Penza (F) Ferrandina-Fidelis Andria 0-0 Manfredonia-Francavilla 1-0 18’ Urain (M) Paganese-Nardò 0-1 90’ D’Anna (N) Real Normanna-Heraclea 0-2 39’ Schenetti (H), 77’ Schenetti (H) Martina-Real Acerrana 1-1 2’ Piriz (M), 78’ Severino (RA) Barletta-Virtus Francavilla 0-0 Classifica Paganese 34 Martina 32 Fasano 31 Barletta 29 Nardò 28 Nola 28 Fidelis Andria 27 Afragolese 27 Manfredonia 26 Heraclea 26 Virtus Francavilla 23 Sarnese 22 Gravina 22 Real Normanna 20 Ferrandina 20 Francavilla 18 Pompei 17 Real Acerrana 7 Fonte foto Paganese Calcio 1926 L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

