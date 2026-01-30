arezzo pari senza emozioni ma serie positiva che continua

L’Arezzo continua la sua serie positiva, anche se senza grandi emozioni. Bucchi si prepara a cambiare qualcosa in difesa: Coppolaro e Chiosa sono i nuovi centrali, mentre Tito si prende la fascia destra. Il tecnico dovrà trovare la miglior soluzione per mantenere il momento positivo della squadra.

Bucchi, giocoforza, deve ridisegnare la difesa: la coppia centrale è composta da Coppolaro e Chiosa, mentre Tito si occupa della fascia destra. La gara si apre subito con un brivido per l’Arezzo, causato da una palla persa da Tito in fase offensiva e dal conseguente contropiede di Tascone, che conclude di poco a lato della porta difesa da Venturi. L’Arezzo prova a pressare alto, ma il Guidonia approfitta di alcune indecisioni amaranto per guadagnare campo. Nel complesso, però, sono pochi i pericoli creati da entrambe le squadre. L’episodio chiave arriva al 42’. Errico orchestra una bella azione al limite dell’area aretina e serve Spavone, che viene atterrato da Tito. 🔗 Leggi su Lortica.it

