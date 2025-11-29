Serie C Gubbio-Livorno in diretta LIVE
L'esclusione dal campionato del Rimini ha portato gli amaranto in zona salvezza, ma il Livorno, reduce dalla preziosa vittoria nello scontro diretto con la Torres, ha comunque bisogno di muovere la classifica nella partita sul campo del Gubbio (fischio d'inizio alle 14.30). Perché sì, la nuova. 🔗 Leggi su Today.it
Nel campionato di Serie C Unica si gioca la ottava giornata del girone di andata. Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l Alba Adriatica la Icobit Magic Basket sarà impegnata sabato 29 novembre al Polivalente di Gubbio. I neroverdi di Coach C - facebook.com Vai su Facebook
SERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti ift.tt/Tmor0nU Vai su X
Pronostico Gubbio vs Livorno – 29 Novembre 2025 - Si gioca il 29 Novembre 2025 alle 14:30 allo Stadio Pietro Barbetti la sfida di Serie C tra Gubbio e Livorno, incontro che promette equilibrio e intensità. Lo riporta news-sports.it
SERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti - Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Livorno per l'incontro calcio Gubbio- Segnala napolimagazine.com
Gubbio-Livorno: prefetto vieta vendita biglietti ai residenti nella provincia toscana - Livorno il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha vietato la vendita di biglietti ai cittadini residenti nella provincia toscana. Riporta umbria24.it