Serie C Livorno-Torres 3-1 | doppio Di Carmine e Dionisi tre punti fondamentali per gli amaranto

Una partita delicatissima, quella da cui è atteso il Livorno. Gli amaranto, reduci dal pareggio con il Ravenna, ospiteranno al Picchi la Torres (fischio d'inizio alle 20.30) in un match fondamentale in chiave salvezza. Dionisi e compagni, al momento, occupano infatti la quartultima posizione con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C, Livorno-Torres 3-1: doppio Di Carmine e Dionisi, tre punti fondamentali per gli amaranto

Scopri altri approfondimenti

Serie C Segui con noi la diretta del match tra Livorno e Torres, le formazioni ufficiali - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres - Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si è conclusa poi. Si legge su tuttomercatoweb.com

Diretta/ Livorno Torres (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Di Carmine su rigore (24 novembre 2025) - Diretta Livorno Torres streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Armando Picchi per il quindicesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone B) ... Come scrive ilsussidiario.net

Serie C, Girone B: Livorno-Torres, le probabili formazioni - 30 il Livorno affronta la Torres nel posticipo della 15esima giornata del girone B di Serie C. Secondo sportal.it