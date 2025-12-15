Promozione Il Forte butta via un’occasione Rimontato da un doppio vantaggio

Nel match tra Forte dei Marmi e Casalguidi, i padroni di casa hanno sprecato un'importante opportunità, rimontando da un doppio svantaggio per poi pareggiare sul 2-2. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali in classifica.

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Forte butta via un'occasione. Rimontato da un doppio vantaggio forte dei marmi 2 casalguidi 2 FORTE DEI MARMI: Baldini, Deda (58' Colombi), Sapienza, Del Soldato (53' Bonini), Zambarda, Vaira, Tedeschi (90' Imbrenda), Lossi, Galloni (65' Rodriguez), Marabese, Papi. All. Santini. CASALGUIDI: Carli, Rossi L., Ghimenti, Robusto, Bonaiuti, Borselli (46' Ceccarelli), Bonfanti Al.(90' Catiglioni), Bonfanti An. (68' Capecchi), Tomeo (73' Luccioletti), De Simone, Dani. All. Polacci. Arbitro: Incontrera di Livorno. Reti: 6' Vaira, 48' Tedeschi, 62' Ceccarelli, 70' Capecchi. Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Del Soldato, Modesto, Sapienza, Ceccarelli. FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi offre una prestazione assai deludente contro il Casalguidi, alla fine il pareggio per 2-2 deve pure essere accolto con soddisfazione.