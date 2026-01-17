Ecco le probabili formazioni, orari e quote delle partite di oggi, sabato 17 gennaio, valide per la Serie A. Si parte alle 15 con Udinese-Inter, seguita da altri incontri, tra cui Napoli e Juventus. Un programma denso di incontri che offre diverse opportunità di visione, disponibili anche in diretta streaming. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per seguire le partite e rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato.

E’ ricchissimo il programma degli anticipi di Serie A di oggi, sabato 17 gennaio. Si inizia alle 15 con Udinese-Inter, con i nerazzurri che tenteranno nuovamente l’allungo sul Milan. Seguirà poi alle 18 Napoli-Sassuolo, con i partenopei che cercheranno di ritrovare una vittoria che consentirebbe alla squadra di Conte di consolidare la posizione nel terzetto di testa. Infine alle 20:45 sarà il turno della Juventus che volerà in Sardegna per la sfida contro il Cagliari. Runjiac: “Contro l’Inter vogliamo sorprendere una seconda volta”. “L’Inter è la squadra migliore d’Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, oggi Inter, Napoli e Juventus: probabili formazioni, orari, quote e dove vederle

Leggi anche: Serie A, oggi Lecce – Napoli e Atalanta – Milan: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Serie A, il Napoli frena contro il Parma: finisce 0-0. L’Inter batte il Lecce 1-0; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Inter-Napoli 2-2, risultato della partita di Serie A: Dimarco e Calhanoglu, doppietta di McTominay. Gli highlights.

Esposito salva l’Inter, il Napoli frena di nuovo al Maradona. Così Chivu allunga su Conte: la nuova classifica di Serie A - Il Napoli esuberante di San Siro è un lontano ricordo: arriva un pareggio amaro contro il Parma, che permette all’ Inter di allungare ancora in testa alla classifica. ilfattoquotidiano.it