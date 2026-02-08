Serata da dimenticare per Alessandro Buongiorno

La serata di Alessandro Buongiorno si è trasformata in un incubo. Il difensore azzurro ha commesso due gravi errori che hanno regalato i gol alla squadra di De Rossi. In pochi minuti, le sue sbavature hanno pesato sul risultato finale, lasciando i tifosi e la squadra delusissimi. Ora si aspetta una reazione da parte sua per risollevare le sorti in vista delle prossime partite.

Gravi errori del difensore azzurro sulle due reti della squadra di De Rossi.

