Un quartiere verde all’ex Ceruti Palazzi tra parchi e spazi pubblici

L’ex area industriale Ceruti di Bollate si trasforma in un quartiere verde, tra parchi e spazi pubblici. La rigenerazione urbana, avviata attraverso una collaborazione tra il Comune e Officine Mak, mira a riqualificare l’area dismessa, dando nuova vita a un’area strategica della città e creando un ambiente più sostenibile e vivibile per i cittadini.

La “second life“ dell’ex area industriale Ceruti di Bollate diventa realtà. Il Comune e Officine Mak, una società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse, hanno firmato oggi la convenzione per il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Ceruti di via Madonna in Campagna. Si tratta di un intervento strategico che trasformerà un’area dismessa e degradata in un nuovo quartiere residenziale, commerciale e pubblico. "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con la firma di questa convenzione urbanistica che ci consente di trasformare quest’area in una zona sostenibile, aperta e vivibile - commenta Francesco Vassallo, sindaco di Bollate - Parliamo di un intervento che riduce i volumi edilizi esistenti, aumenta in modo significativo il verde e destina oltre il 60% delle superfici a spazi pubblici e servizi per la collettività, con una quota importante di edilizia residenziale convenzionata a supporto del diritto alla casa in cui crediamo. Ilgiorno.it

