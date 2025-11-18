Quei bravi ragazzi dal pubblico in fuga al Copa Shot | 5 curiosità sul film di Scorsese tornato in sala

Dai segreti del leggendario "Copa Shot" alla fuga degli spettatori durante i test screening, ecco alcune curiosità sul film diretto da Martin Scorsese nel 1990 e appena tornato al cinema Quei bravi ragazzi compie 35 anni e si regala il ritorno in sala. Il capolavoro di Martin Scorsese è infatti al cinema per tre giorni - il 17, 18 e 19 novembre - distribuito da Nexo Studios (sul sito è disponibile l'elenco completo delle sale). Presentato in anteprima nel 1990 alla Mostra del Cinema di Venezia, dove vinse il premio per la miglior regia, con sei candidature all'attivo ai Premi Oscar (e uno solo vinto, da Joe Pesci), Goodfellas - questo il titolo originale - è considerato oggi uno dei migliori film della storia del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

